ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «ХXI век»
ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «ХXI век». Об этом со ссылкой на Банк России сообщает агентство ТАСС. Подробностей пока нет.
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ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «ХXI век». Об этом со ссылкой на Банк России сообщает агентство ТАСС. Подробностей пока нет.
Принимаю Ваше предложение. Ответ Валерию Соловью Мы должны договариваться друг с другом. Есть только одно условие – мы должны признавать право друг друга жить в стране и чувствовать себя в ней хозяевами. И мы не должны стремиться уничтожить друг друга – а именно это стремление видится мне за словом «либераст», которое Вы, увы, произнесли…