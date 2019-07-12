Мэр Комсомольска-на-Амуре подал в отставку

Об уходе Андрей Климов сам сообщил агентству ТАСС. Он добавил, что сделал то, что должен был сделать. Городская дума рассмотрит его заявление на следующей неделе.

Как отмечает РИА «Новости», мэр подал в отставку за 2 месяца до окончания полномочий. В свою очередь, местный сайт «Губерния» пишет, что осенью прошлого года Климов уже писал заявление об уходе по требованию занимавшего на тот момент пост губернатора Вячеслава Шпорта. Руководитель региона был недоволен выполнением планов развития города. Тогда городская дума удовлетворила просьбу Климова. Однако он впоследствии передумал, и местный парламент разрешил ему остаться на своём посту.

Нынешний губернатор Хабаровского края Сергей Фургал 2 месяца назад обвинил Климова в том, что он довёл город «до ручки».