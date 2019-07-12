Новый законопроект может привести к уходу международных платёжных систем из России. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Госдума ближе к концу июля собирается во втором чтении рассмотреть поправки в закон о национальной платёжной системе.

Документ содержит положение об обязанности систем обеспечивать беспрерывность платежей. Фактически этот пункт вынуждает такие системы, как Visa, Mastercard и другие отказаться от исполнения международных санкций.