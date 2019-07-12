Центробанк предлагает отложить обсуждение системы индивидуального пенсионного капитала до следующего года

Об этом со ссылкой на источники пишет РБК. По мнению регулятора, полная добровольность участия россиян в системе лишает реформу смысла. Поддержать исключительно добровольный формат подключения граждан страны к отчислениям взносов в систему индивидуального пенсионного капитала, в частности, отказалась председатель Банка России Эльвира Набиуллина, говорят собеседники издания. Официально Банк России и Минфин, разработавший предложения, это не комментировали.