Офицеры спецподразделения ФСБ «Альфа», подозреваемые в разбое, скрылись после командировки на Северном Кавказе. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на источники. 3 дня назад стало известно, что 8 бойцов «Альфы» были объявлены в розыск в рамках расследования дела, возбуждённого в отношении ряда силовиков. 7 человек были задержаны, большинство из них отправили в СИЗО, остальных под домашний арест.

Газета РБК писала, что сотрудников ФСБ подозревают в том, что они в одном из московских банков напали на мужчину, у которого отобрали почти 140 миллионов рублей.