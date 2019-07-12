Великобритания объявила высший уровень угрозы для своих судов в иранских водах

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в британских спецслужбах. Ранее танкер Великобритании смог отбиться от пяти иранских катеров с помощью сопровождавшего его военного корабля. Королевский ВМФ заслуживает уважения за работу в этой ситуации, об этом сказал глава британского МИД Джереми Хант.

Источник Reuters также отметил, что Великобритания не заинтересована в обострении отношений с Ираном, однако будет защищать свои морские интересы. При этом он добавил, что Лондон не собирается обеспечивать эскортом каждое судно под британским флагом, которое пересекает Ормузский пролив.