Новый законопроект может привести к уходу из России международных платежных систем

Среди них Visa и Mastercard, пишет газета «КоммерсантЪ». В Госдуме собираются 23 июля рассмотреть поправки, которые фактически запрещают международным платежным системам выполнять западные санкции на территории России. Но для них это условие невыполнимо, говорят юристы. По словам экспертов, в результате может оказаться невозможным прием карт российских банков за рубежом, а внутри России — прием карт зарубежных банков.