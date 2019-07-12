Суд в Лондоне заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на 572 миллиона долларов

Решение принято из-за иска, который в конце июня подали Банк непрофильных активов и банк «Открытие», сообщает РБК. Они требуют возместить убытки на сумму свыше 700 миллионов долларов. Истцы считают Минца участником мошеннических сделок, которые были заключены перед оздоровлением банка «Открытие». Банк входил в десятку крупнейших. Борис Минц был его руководителем и совладельцем до 2013 года. В прошлом году стало известно, что Минц и трое его сыновей уехали жить в Лондон.