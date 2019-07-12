В компании Google сообщили, что ее сотрудники слушают записи пользователей голосовых помощников

Эксперты-лингвисты анализируют запросы и помогают совершенствовать систему распознавания речи, а также добавлять поддержку новых языков. Менеджер по продукции компании Дэвид Монсис подчеркнул, что сотрудники Google не знают, чьи именно аудиосообщения они прослушивают и не имеют доступа к какой-либо личной информации.

Ранее около тысячи голосовых команд, отданных пользователями приложений или смарт-динамиков Google, оказались в доступе бельгийского телеканала VRT. По информации Associated Press, некоторые из них содержали личную информацию о пользователях, а также разговоры, звучащие на заднем плане.