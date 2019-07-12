В Гааге продолжается сессия Организации по запрещению химического оружия

Россия планирует представить на заседании данные по химатаке в сирийском городе Дума.

Российская сторона планирует сегодня представить на заседании ОЗХО дополнительные данные об инциденте в Думе, где, как сообщалось, было применено химоружие. Об этом сказал ранее замглавы МИДа Сергей Рябков. По его словам, информация собрана российскими специалистами и общественниками. Никаких подробностей он не раскрыл.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в апреле 2018 года. Тогда стало известно о том, что в сирийском городе Дума была совершена химическая атака. Сообщалось о десятках погибших и сотнях пострадавших. Западные страны обвинили в произошедшем Дамаск и пригрозили военным ударом. Москва при этом утверждает, что атака была инсценирована, а видеозапись с пострадавшими – это постановка.

Российские специалисты, как утверждается, не обнаружили следов применения химического оружия.

Ранее в ОЗХО заявили о том, что специальная группа организации займется расследованием девяти случаев применения химоружия в Сирии, в то числе случая в Думе