Суд в Италии сегодня вынесет приговор украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву

Его подозревают в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Рокелли во время конфликта в Донбассе.

Судебный процесс по делу Маркива в итальянской Павии длился целый год и наконец достиг финала. В заключении он находится уже больше двух лет: в июне 2017 года украинский военнослужащий прилетел в Италию навестить живущую там мать и был сразу задержан в аэропорту Болоньи.

Его обвинили в причастности к смерти итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате обстрела у Славянска 24 мая 2014 года. Итальянские следователи пришли к выводу, что отряд, атаковавший журналистов, возглавлял именно Маркив.

Свою вину военный не признал. В свою очередь, украинское следствие утверждает, что Рокелли и Миронов погибли из-за артобстрела со стороны пророссийских сепаратистов. Согласно показаниям представителей Нацгвардии, их люди не могли совершить преступление, поскольку тогда на вооружении подразделений вообще не состояло ни одного миномета.

Виталию Маркиву грозит до 24 лет лишения свободы.