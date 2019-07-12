Освобождение 24 украинских моряков стало ключевой темой состоявшегося телефонного разговора Зеленского и Путина

В Кремле подтвердили, что обсуждалась и тема противостояний в Донбассе, а сам разговор состоялся по инициативе Киева.

Лидеры двух государств провели первый разговор друг с другом. В ходе беседы, как сообщили в пресс-службе Кремля, был поднят вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины и перспективы «по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц».

И Путин, и Зеленский обсудили возможность продолжить общение в «нормандском формате». Достигнута договоренность о ведении этой работы на уровне экспертов. В Киеве ключевым вопросом телефонной беседы назвали освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Зеленский победил во втором туре президентских выборов на Украине еще в апреле.

Путин не поздравлял его с избранием и говорил, что в Москве хотят дождаться результатов работы нового украинского лидера.

Это первый контакт глав двух государств с того момента, как Владимир Зеленский стал президентом Украины.