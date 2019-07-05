Владимир Путин и Владимир Зеленский провели первые переговоры

Президенты России и Украины обсудили по телефону конфликт в Донбассе и возможность обмена удерживаемых с обеих сторон граждан двух стран. Вопрос с освобождением задержанных в Керченском проливе украинских моряков почти решен, но кроме них в России содержатся десятки украинцев, решения по которым нет. Это сказал «Эху Москвы» адвокат моряков Илья Новиков.

Зеленский ранее говорил, что стороны конфликта в Донбассе обсуждают обмен военнопленными, но этому мешает несовпадение списков сторон.