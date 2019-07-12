В Калифорнии подростки пытались попасть в ядерный центр

Они преодолели ограждение, но были задержаны охраной. По оценке полиции, это была детская шалость без злого умысла. Как отмечают СМИ, инцидент произошел вскоре после выхода на Netflix третьего сезона популярного сериала «Очень странные дела», где подростки пробираются на закрытые объекты ради спасения мира. Ядерный центр, о котором идет речь, находится в 50 км от Сан-Франциско и производит радиоактивные материалы для медицины и промышленности.