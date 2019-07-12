Бывший глава МВД Венесуэлы объявил в тюрьме голодовку

Генералу Мигелю Родригесу Торресу больше двух месяцев не дают общаться с адвокатами и семьей, сообщила в «Твиттере» оппозиционный депутат парламента республики Адриана Пичардо. Торрес 11 лет руководил службой разведки Венесуэлы при президенте Уго Чавесе, а с 2013 по 2014 годы возглавлял МВД. Три года назад бывший министр стал критиковать действующего президента Николаса Мадуро. В прошлом году генерала задержали и по обвинению в сговоре для дестабилизации обстановки в стране.