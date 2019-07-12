Офицеры спецподразделения ФСБ «Альфа», подозреваемые в разбое, скрылись после командировки

Она проходила на Северном Кавказе. Это сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники. На прошлой неделе были задержаны семь сотрудников «Альфы» и «Вымпела», а также банковского управления ФСБ. Еще 8 офицеров были объявлены в розыск. По неофициальным данным, сотрудники ФСБ напали в Москве на банк бывшего офицера ГРУ и забрали 140 миллионов рублей. Агентство «Росбалт» писало, что подозреваемые могут быть причастны и к случаям пропажи крупных сумм во время обысков.