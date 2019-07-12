Z Архив новостей новости
5 2 6 278
00:00, 12 июля 2019

Более 25 миллионов смартфонов на Android были заражены вирусом, маскирующимся под популярный мессенджер WhatsApp

Данные IT-специалистов приводит сайт Business Insider. Новый вирус, который называют «Агент Смит», заменяет установленные приложения их вредоносными версиями, о чем пользователи могут никогда не узнать.

Вирус получает широкий доступ к устройству и может быть использован для кражи денег. Чтобы защититься от угрозы, специалисты рекомендуют устанавливать приложения только с надежных сайтов.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Неужели вы думаете, что деньги, которые вкладываются в бомбы, ракеты или другие ужасные вещи, будут когда-то поставлены на службу бездомным детям, больным, старикам? Нет, конечно…

5 610 6 34317 05.07
#слушать 01:40:40 8читать $скачать 23.0 МБ
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Про крымских татар Закон один – если у народа есть место, которое этот народ называет своей родиной, то скорее развалятся Великие пирамиды, чем народ забудет о своей мечте вернуться на свою сладкую отчизну…

5 131 6 10810 17:19
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной эпизод «переписывания» истории Это очень напоминает «расследования» известной фейк-конторы «беллингкэт», которая старательно отрабатывает единственную версию по падению малазийского «Боинга» в Донбассе на основе «стопроцентных свидетельств» из соцсетей…

5 401 6 33648 10.07
Kистория, войны, германия, памятники, память, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Беда Грузии Несмотря ни на что, верю в возрождение Грузии. Потому что знаю людей, которые интеллектуальным и физическим трудом прославляют свою нацию

5 120 6 13129 08.07
Kгрузия, мид, мнения
Блоги

+ «Много чести»: Путин о возможности возбуждения дела об оскорблении власти в отношении Габунии «Много чести»: Путин о возможности возбуждения дела об оскорблении власти в отношении Габунии Президент не поддержал введение санкций против Грузии…

5 216 6 24080 09.07
8читать ;смотреть
Kпутин, грузия, санкции, внешняя политика, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Кому мешает «Яблоко» И здесь действия комиссий совершенно понятны: Васильевский — территория, где у «Яблока» всегда была большая поддержка. И где его очень боятся единороссы. Значит, как и на Петроградке, поставлена политическая задача — убрать любой ценой!..

5 74 6 8641 06.07
Kвыборы, политика, общество, события
Блоги

МИД РФ: Нынешний инцидент – яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с неприемлемыми выпадами в адрес российского руководства на грузинском телеканале

5 53 6 6395 08.07
Kмид, рф, грузия, тв, скандалы, политика, конфликты, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Неожиданный и неадекватный выхлоп экстремизма Шакалы заткнутся. У России и Грузии есть будущее. Мы, две нации, любим друг друга, несмотря на подонков, и это главное. Мы справимся…

5 209 6 26125 08.07
Kгрузия, рф, политика, конфликты, общество, тв, сми, скандалы, мнения
Голосование
Как вы относитесь к опозданиям Путина?
5 101 6 15107 05.07
Блоги

+ Андрей Малахов: Всё, что мы хотели — это сделать праздник улыбок и счастья Андрей Малахов: Всё, что мы хотели — это сделать праздник улыбок и счастья Телеведущий канала «Россия 1» обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому после того, как был отменен запланированный телемост между Россией и Украиной…

5 394 6 60620 09.07
8читать ;смотреть
Kукраина, рф, тв, конфликты, зеленский, видео, события
Блоги

Светлана Прокопьева: «Мои счета заблокированы! Противодействие финансированию терроризма, да…» Обвиняемую в оправдании терроризма псковскую журналистку внесли в «черный список» Росфинмониторинга…

5 204 6 32930 05.07
Kтерроризм, финансы, законы, расследования, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Стояние напротив Грузии Ничего с Грузией уже сделать невозможно. Отменяй или разрешай самолеты, запрещай или не трогай экспорт. Ничего это не даст…

5 50 6 8235 10.07
Kполитика, общество, грузия, события
Блоги

Станислав Крючков журналист «Эха Москвы»

Три сестры. В Москве прошли пикеты против домашнего насилия На акции не обошлось без задержаний…

5 44 6 7425 06.07
Kсемья, насилие, акции, фото, видео, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Есть один вопрос. Ценит ли государство этих людей, которые погибли? Мы не знаем этих людей, поэтому говорить, герои это или не герои – но уж явно не преступники – очень трудно…

5 67 6 11882 07.07
#слушать 50:39 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, общество, власть
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Уж ты бы лучше бы молчала бы» Власти России привлекли внимание всей страны к тому, как обозвали Путина (в условиях действия закона об оскорблении властей), донесли весть в каждый российский угол…

5 58 6 10527 09.07
Kполитика, путин, грузия, рф, общество, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Подростковая выходка С первых митингов десятых годов я твердила: вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина — это нелепо и скорее показывает слабость позиции…

5 252 6 46303 09.07
Kгрузия, тв, скандалы, путин, мнения

Популярное за неделю

Новости

Президенты России и Украины провели первый телефонный разговор Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными…

5 119 6 48371
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это государство не умеет профессионально исполнять свои обязанности как в том, что касается сгоревшего «Лошарика», так и в том, что касается ареста преступника, который в центре Москвы грабит прохожих…

5 70 6 117116 06.07
#слушать 49:45 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kполитика, видео, передачи
Голосование
Как вы относитесь к опозданиям Путина?
5 101 6 15196 05.07
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Путин, мат и последствия Вы будете смеяться, но у Путина и его обслуги остается один вариант – бомбить Воронеж! То есть, под видом наказания строптивого соседа, наказать своих…

5 252 6 229115 08.07
Kгрузия, журналистика, внешняя политика, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Про оскорбление Путина. Мне не понравилось. Перебор по хронометражу и очень многословно. Оскорбляемый должен выглядеть посмешищем и желательно идиотом, а не жертвой длинного и запутанного пещерного сквернословия…

5 66 6 74734 10.07
#слушать 51:20 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7937965
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4108313

Сегодня в эфире