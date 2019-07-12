Более 25 миллионов смартфонов на Android были заражены вирусом, маскирующимся под популярный мессенджер WhatsApp

Данные IT-специалистов приводит сайт Business Insider. Новый вирус, который называют «Агент Смит», заменяет установленные приложения их вредоносными версиями, о чем пользователи могут никогда не узнать.

Вирус получает широкий доступ к устройству и может быть использован для кражи денег. Чтобы защититься от угрозы, специалисты рекомендуют устанавливать приложения только с надежных сайтов.