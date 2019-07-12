По сообщениям Переходного военного совета Судана в стране предотвращена попытка госпереворота

Это было озвучено в эфире местного телевидения. Никаких деталей или имен людей, которые якобы за этим стояли, приведено не было.

Ранее военные, захватившие власть после свержения президента Омара аль-Башира, заявили о намерении в течение двух лет передать руководство страной в руки гражданских властей. Однако после этого в стране начались волнения. Оппозиция требует как можно скорее сформировать новое правительство.