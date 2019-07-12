В Иркутской области сегодня объявлен траур по погибшим при наводнении

По последним данным, жертвами стихии стали уже 25 человек.

Указ, по которому 12 июля объявлено днем траура, подписал накануне губернатор Иркутской области Сергей Левченко. На всей территории региона будут приспущены государственные флаги, а телекомпаниям рекомендовано не транслировать развлекательные передачи. Это же касается и увеселительных мероприятий.

Рекордные паводки в Иркутской области начались в конце июня. От воды пострадали больше 100 населенных пунктов, наибольший ущерб был нанесен городам Тулун и Нижнеудинск. Количество жертв трагедии, которое сейчас насчитывает больше двух десятков человек, еще может вырасти, поскольку сейчас насчитывается немало пропавших без вести. В регионе до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации. По предварительным оценкам, ущерб от стихии составил не меньше 600 миллионов рублей.

Правительство распорядилось выделить на компенсации пострадавшим свыше двух миллиардов рублей из резервного фонда.