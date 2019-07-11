Полиция Гибралтара задержала капитана и старпома иранского танкера

По данным газеты Gibraltar Chronicle, им вменяется нарушение постановления ЕС по Сирии.

Судно Grace 1 было задержано в проливе еще неделю назад. По версии местных властей, танкер должен был доставить нефть в Сирию в обход санкций. После этого Тегеран пригрозил симметричным ответом. Как сообщил британский телеканал Скай Ньюс, после этого несколько кораблей Корпуса стражей исламской революции якобы пытались помешать проходу британского танкера через Ормузский пролив.