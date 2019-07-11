Суд в Лондоне заблокировал активы бизнесмена Бориса Минца и его семьи на сумму свыше 570 миллионов долларов

Об этом пишет РБК со ссылкой на Банк непрофильных активов. Суд вынес это решение из-за иска, поданного к Минцу банком «Открытие». В кредитной организации считают, что компания предпринимателя участвовала в мошеннических сделках, заключенных перед санацией «Открытия». В мае «Ведомости» сообщали, что Минц и его семья уехали в Лондон.

В этом месяце «Открытие» подал иск на почти 300 миллиардов рублей к бывшим владельцам и топ-менеджерам. Это крупнейший иск в истории российского банковского сектора.