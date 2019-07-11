Все сторонники крымских татар, задержанные возле Верховного суда, отпущены из полиции

На них составили протоколы о нарушении порядка проведения митинга – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правозащитников.

Задержания коснулись примерно пятидесяти человек, которые сегодня пришли поддержать участников заседания, в ходе которого обжаловался приговор четверым крымским татарам. Вчера также были задержаны семеро активистов, которые вышли с плакатами против преследования крымских татар на Красную площадь.