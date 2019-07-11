Жители Санкт-Петербурга вышли на защиту парка, вырубаемого под строительство спорткомплекса

Как передает телеканал «Дождь» со ссылкой на активистов, в 2015-ом году уничтожение деревьев удалось остановить, так как на это не было соответствующих документов. Однако, в этом году компания получила разрешение и огородила рощу высоким забором. Позавчера местные жители провели народный сход. Кроме того, собрали несколько тысяч подписей за сохранение Муринского парка и отмену стройки. Сегодня они вышли к Смольному с пикетом.