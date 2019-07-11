Вместо телемоста с украинским NewsOne российское государственное телевидение проведет неполитический телемост по Skype

Вместо телемоста с украинским каналом NewsOne российское государственное телевидение проведет неполитический телемост по скайпу. Об этом сообщили в ВГТРК.

Российско-украинский телемост взамен отмененного состоится уже завтра – программу «Надо поговорить» покажут в 18:00 пополудни. Вести ее будут, как и панировалось в случае с отмененным телемостом на канале NewsOne, Андрей Малахов и Мария Ситтель. Как ожидается, участие в эфире примут – как это названо — «обычные люди» из России и Украины, они будут говорить по скайпу. Среди участников – деятели науки, кино и спорта. Их имена пока не названы. Как сообщили в медиахолдинге, будут российско-украинские семьи, среди которых как те, кто последние семь лет поддерживали отношения, так и те, которые попробуют возобновить их в эфире. «Неполитическим» телевизионное шоу названо потому, что в нем не будут участвовать чиновники и политики. Кстати, на волне скандала вокруг отмены прямого общения на украинском канале NewsOne в формате «Надо поговорить», генпрокуратура Украины завела дело о финансировании терроризма на двух его владельцев.

Планировавшийся на завтра телевизионный эфир между каналами «Россией 1» и NewsOne формально был отменен из-за угроз журналистам.