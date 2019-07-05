Президенты России и Украины обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными

Телефонные переговоры с Владимиром Путиным стали первыми за время нахождения Владимира Зеленского в статусе президента.



Состоявшийся диалог – это важный шаг в налаживание отношений между странами. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Максим Шевченко. Шевченко добавил, что сотрудничество Москвы и Киева продолжается с момента заключения «минских соглашений». Без этих договоренностей отношения были бы гораздо более сложными, — добавил журналист.