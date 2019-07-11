После очередного приступа дрожи канцлер Германии в ходе встречи на высшем уровне прослушала гимн сидя

Незадолго до начала переговоров Ангелы Меркель с премьер-министром Дании Мете Фредериксен протокол церемонии был изменен – пишет газета Bild.

Накануне у Меркель случился уже третий по счету приступ крупной дрожи. Это произошло во время встречи с премьером Финляндии. Ранее канцлер заверяла, что у нее нет проблем со здоровьем. Журнал Spiegel писал, что приступы случаются, когда Меркель приходится долго стоять.