США обсуждают организацию военного сопровождения танкеров в Персидском заливе

Как предположил американский генерал Марк Милли, эта тема может получить развитие в ближайшую пару недель. О планах Вашингтона стало известно на фоне повышенной напряженности в регионе после нападений в мае и июне на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Соединенные Штаты возлагает ответственность за все эти инциденты на Иран. Как сообщил телеканал Скай Ньюс, три иранских корабля также якобы пытались помешать проходу британского танкера через Ормузский пролив.