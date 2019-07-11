Адвокаты сестер Хачатурян отрицают возбуждение уголовного дела в отношении отца девушек

Ранее ТАСС со ссылкой на анонимный источник сообщало, что в действиях убитого следователи нашли признаки истязания и насилия против своих дочерей. Юристы утверждают, что СК только выделил материалы в отношении Михаила Хачатуряна в отдельное производства, но решения о возбуждении дела пока нет. Его могут принять после выяснения позиции родственников.

Сестер обвиняют в убийстве своего отца, защита настаивает, что преступление было совершено в рамках необходимой обороны.