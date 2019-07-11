Ключевой темой беседы Путина и Зеленского стало освобождение моряков, задержанных в районе Керченского пролива

Ключевой темой беседы Владимира Путина и Владимира Зеленского стало освобождение моряков, задержанных в районе Керченского пролива. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера. Переговоры прошли по телефону и стали первыми с того момента, как Зеленский стал президентом.

Вопрос с украинскими моряками почти решен, но, кроме них, в России содержатся десятки других граждан Украины, решения по которым до сих пор нет. Об этом «Эху Москвы» сказал адвокат моряков Илья Новиков.

Как сообщается, Путин и Зеленский в числе прочего, обсудили ситуацию в Донбассе, и договорились продолжить переговоры в нормандском формате.