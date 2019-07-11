Более половины задержанных у Верховного суда отпустили из столичного ОВД с протоколами

Об этом сообщает сайт МБХ-медиа со ссылкой на активиста Константина Котова. По его словам, протоколы выписали по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Обязательств о явке нет. Дела будут рассмотрены по месту их жительства – в Крыму.

Сегодня полиция задержала более пятидесяти человек, которые пришли поддержать участников заседания обжалования приговора четверым крымским татарам. Вчера также были задержаны семеро активистов, которые вышли с плакатами против преследования крымских татар на Красную площадь.