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20:30, 11 июля 2019

Более половины задержанных у Верховного суда отпустили из столичного ОВД с протоколами

Об этом сообщает сайт МБХ-медиа со ссылкой на активиста Константина Котова. По его словам, протоколы выписали по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Обязательств о явке нет. Дела будут рассмотрены по месту их жительства – в Крыму.

Сегодня полиция задержала более пятидесяти человек, которые пришли поддержать участников заседания обжалования приговора четверым крымским татарам. Вчера также были задержаны семеро активистов, которые вышли с плакатами против преследования крымских татар на Красную площадь.



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