Сто муниципальных депутатов в Москве потребовали от ЦИК зарегистрировать независимых кандидатов в Мосгордуму

Текст обращения в Фейсбуке опубликовал депутат Илья Азар. Авторы обращения пишут, что кандидаты от мэрии самой столичной власти и Мосгоризбирком «грубо, повсеместно и массово нарушают избирательное законодательство».

В столичном избиркоме требования допустить независимых кандидатов назвали попыткой давления на комиссии. Некоторые представители оппозиции считают, что их могут не допустить на выборы, забраковав подписи.