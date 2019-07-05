Тема освобождения украинских моряков была главной в переговорах российского и украинского президентов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Владимира Зеленского. Переговоры двух лидеров состоялись впервые. Они прошли по телефону. Главы государств также обсудили обмен пленными и ситуацию в Донбассе.

Телефонный разговор президентов России и Украины станет началом более предметного диалога между странами. Практических результатов от него пока не ожидается, но некоторые проблемы могут быть решены. Такое мнение «Эху Москвы» высказал украинский политолог Михаил Погребинский. Михаил Погребинский отметил, что Россия согласилась на телефонный разговор, несмотря на хамские высказывания Зеленского и его команды, имевшие место ранее.