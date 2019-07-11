Глава омской полиции, полковник Алексей Меркушов избил машиниста московского метро

В столицу сотрудник МВД приехал, чтобы пройти переподготовку в Академии управления. По данным ТАСС, драка произошла на станции метро «Каширская». Машинист, который к тому моменту не находился на работе, был госпитализирован с сотрясением мозга. По некоторым данным, конфликт возник из-за того, что полицейский пытался попасть в подземку, не заплатив. Во время драки Меркушов был нетрезв, его задержали, полиция начала служебную проверку.