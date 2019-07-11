Президенты России и Украины провели первый телефонный разговор

Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, есть договоренность продолжить эту работу на уровне экспертов, а также не прекращать контакты в нормандском формате. Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. До этого у них не было ни телефонных, ни личных разговоров, а также обменов письменными посланиями.