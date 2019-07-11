Бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского обвинили в вымогательстве 50 млн долларов у совладельцев «Альфа-банка»

Бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского обвинили в вымогательстве 50 миллионов долларов у совладельцев «Альфа-банка». Это следует из материалов, которые сегодня были оглашены в Тверском суде столицы.



Совладельцы «Альфа-банка» Петр Авен и Михаил Фридман по делу о вымогательстве, которое возбудили в отношении бывшего депутата фракции КПРФ в российском парламенте, проходят как потерпевшие. На заседании Тверского суда рассматривалось продление ареста Маевского. Тот с осени минувшего года под арестом по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. В представленных в суде документах говорится, что парламентарий раннепутинского времени в октябре-ноябре прошлого года требовал у Авена и Фридмана 50 миллионов долларов «под угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред их правам и законным интересам».

О каких именно сведениях шла речь, не уточнялось, но сообщается о личной встрече, где видимо, были озвучены требования. Вместе с Маевским по делу проходит его бывший пресс-секретарь Максим Букин.

Суд сегодня продлил арест Маевского сроком на три месяца, мотивируя это тем, что обвиняемый может скрыться от правосудия — его семья проживает за границей.