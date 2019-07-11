В американском Чикаго стартовал финал шести волейбольной Лиги Наций

Сегодня в борьбу за победу в престижном турнире вступает сборная России.

Формула финальной пульки весьма проста. Участники разделены на две группы по три команды. По две лучшие сборные выходят в полуфинал.

Стартовый матч в нашей группе уже состоялся минувшей ночью. Хозяева-американцы победили волейболистов Франции 3-1. Чем заметно осложнили жизнь не только трехцветным, но и нашей команде. Дело в том, что второе поражение досрочно отправляет французов домой. Так что биться сегодня с россиянами они будут не на жизнь, а на смерть.

Отмечу, что по ходу предварительного этапа команды уже встречались, причем в первом же туре. Тогда дома французские волейболисты оказались сильнее. Впрочем, тогда соперники выступали не в оптимальных составах. А вот в прошлогоднем финале Лиги Наций успех был уже на стороне сборной России.

К слову, на нынешний финал шести главному тренеру россиян Томасу Самельвуо тоже не удалось собрать всех сильнейших. Так, пропустит турнир один из лучших диагональных планеты – Максим Михайлов. Из-за травмы наш ветеран планирует присоединиться к команде лишь к олимпийскому отбору.

Еще в одном вчерашнем матче волейболисты Польши победили в пяти партиях команду Бразилии.