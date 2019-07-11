Бывшего депутата Госдумы обвинили в вымогательстве 50 миллионов долларов у совладельцев Альфа-банка

Михаил Фридман и Петр Авен признаны потерпевшими. Это следует из материалов, оглашенных в Тверском суде Москвы. По версии следствия, Леонид Маевский потребовал у миллиардеров деньги под угрозой распространения сведений, которые могут причинить вред их интересам. О каком именно компромате идет речь – не уточняется. Экс-депутат был задержан еще в конце прошлого года. В деле есть еще один фигурант. Обоим арестантам грозит до 15 лет колонии.