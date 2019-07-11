Спортивный арбитраж отменил решение МОК о пожизненном отстранении от ОИ бывшего министра спорта России Виталия Мутко

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении от олимпийских игр бывшего министра спорта России Виталия Мутко. Это связано с допинговым скандалом, — Мутко был назван одним из главных действующих лиц.

Мое отстранение не должно влиять на поддержку спортсменов, — заявлял ранее сам Мутко.

Апелляцию на решение Исполкома МОК Мутко подал сразу после дисквалификации в конце 2017 года.

После допингового скандала Мутко пошел на повышение – сейчас он вице-премьер по вопросам строительства и жилищной политики