Великобритания обвинила Иран в попытке захватить британский танкер в Персидском заливе

Фрегат Королевских ВМС был вынужден встать между иранскими кораблями и танкером, — сообщил рейтер представитель британского правительства. Лондон обеспокоен этим инцидентом.

В свою очередь, Иран все отрицает: «Корпус стражей Исламской революции» заявил, что за последние 24 часа его патрули не взаимодействовали с иностранными кораблями, в том числе, британскими.

Стоит напомнить, что 4 июля в Гибралтаре был задержан иранский танкер и власти Ирана пригрозили «симметрично ответить» на задержание своего судна.

Кремль призвал решить ситуацию мирным путем, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Китай также призвал к сдержанности участников инцидента в Ормузском проливе.