Захарова: Британские СМИ, работающие в РФ, должны быть готовы к ответным мерам из-за действий правительства Британии

Британские СМИ, работающие в России, должны быть готовы к ответным мерам из-за действий правительства Соединенного королевства в отношении российских журналистов, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, в Лондоне завершается глобальная конференция по свободе СМИ, на которую не были допущены представители телеканала RТ и агентство «Спутник». «Мы всегда исходили из принципов взаимности», — подчеркнула Захарова.

Британское посольство в России сообщило, что российские СМИ получили аккредитацию и примут участие в конференции – это касается как крупнейших новостных агентств, так и телеканалов, включая федеральные. RТ и «Спутник» не аккредитованы в связи с их активной ролью в распространении дезинформации, — говорится в сообщении посольства, которое цитирует Интерфакс.