Прокуратура Милана расследует дело о возможном финансировании партии вице-премьера Сальвинии из РФ

Прокуратура Милана расследует дело, связанное с информацией о том, что партия вице-премьера Маттео Сальвинии якобы могла получить финансирование из России, сообщают зарубежные СМИ.

Как сообщает итальянская Стампа, расследование началось несколько месяцев назад, когда в местной прессе появилась информация о переговорах, предположительно, между представителями России и возглавляемой Сальвини крайне правой итальянской партии Лига. Как пишет издание Базфид, тайные переговоры велись в России. Они касались сделки по поставке топлива в Италию, прибыль от которой должна была пойти на нужды партии.

Британское издание Экспресс рассказывает об аудиозаписях, попавших в руки журналистов, из которых следует, что Россия через своих переговорщиков планировала осуществлять финансирование партии Сальвинии на европейских парламентских выборах в мае этого года. Трое российских представителей, якобы, характеризовали Сальвинии как, цитата, «европейского Трампа» и фактического лидера европейских националистов и популистов. Неизвестно, пишет Экспресс, была ли на деле осуществлена упомянутая сделка на десятки миллионов евро. Сальвинии в те дни находился с визитом в Москве и, теоретически, мог не знать о проводившихся переговорах. Автор публикации в Ньюзуик считает, что если переговоры действительно имели место, тогда он и его партия нарушили итальянское законодательство, касающееся финансирования политических объединений.

Сам Маттео Сальвинии утверждает, что Лига не получала никаких денег со стороны трех россиян, которые фигурируют в аудиозаписи, и называет появившиеся на этот счет публикации в пресс, цитата, «пустой болтовней». Издание Экспресс отмечает, что популярность Лиги в последнее время растет, и партия надеется увеличить имеющиеся у нее 58 мест в Сенате до 161-го, тем самым обеспечив себе большинство. В Европейском парламенте, после состоявшихся полтора месяца назад выборов, из 73 мандатов, приходящихся на итальянские партии, Лига удерживает 28 депутатских мест.

Маттео Сальвинии получил известность благодаря своих резким высказываниям в отношении иммигрантов.