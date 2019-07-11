Суд отпустил из СИЗО директора петербургского Большого театра кукол и отправил его под домашний арест

Обвинение Александру Калинину также переквалифицировали.

Следственный комитет снял обвинения во взяточничестве с директора Большого театра кукол Александра Калинина. Теперь он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Это значит, что, по версии следствия, Деньги Калинин все-таки похищал, однако не как должностное лицо, а обманом. По этой статье ему грозит до десяти лет заключения. При этом директора театра отправили под домашний арест, ранее он находился в СИЗО. Новая мера будет действовать в течение ближайшего месяца. Напомню, правоохранители считают, что Калинин причастен к хищению примерно миллиона рублей по одному из госконтрактов. Ранее сообщалось, что при обыске у него дома полицейские обнаружили восемь миллионов рублей наличными. В тоже время коллектив БТК провел уже несколько акций в поддержку Калинина, сотрудники театра уверены в его невиновности.

Александр Калинин возглавлял Большой театр кукол в Петербурге на протяжении 15 лет. Свою вину он не признал.