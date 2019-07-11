Десять сотрудников домодедовской таможни обвиняются в получении взяток в размере от одной до трех тысяч долларов от пассажиров, провозивших незадекларированную валюту и драгоценности, – сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя следственного комитета Светлану Петренко. Всего задержанным вменяют шесть эпизодов.

В СК уточнили, что среди фигурантов заместители начальников отделов специальных таможенных процедур Константин Баграев и Олег Шевченко, а также восемь их подчиненных.