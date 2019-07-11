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18:20, 11 июля 2019

Замглавы Пенсионного фонда Алексея Иванова задержали за взятку

По неподтвержденным данным, деньги могли быть переданы сотрудниками одной из компаний-подрядчиков фонда.

Алексей Иванов был задержан накануне, с ним провели следственные действия, но, по словам источника ТАСС, статус чиновника в уголовном деле пока не определен. В свою очередь, собеседник издания TAdviser рассказал, что задержанию замглавы ПФР предшествовали обыски в офисах IT-подрядчиков фонда, включая компании «Редсис» и «Техносерв». GR-директор последней Алексей Копейкин также был задержан. Не исключено, что взятка была направлена на получение крупного тендера на развитие главной информсистемы Пенсионного фонда. Сумма контракта оценивается в 1,5 миллиарда рублей. По другой версии, которую приводят «Ведомости», задержание сотрудника «Техносерва» связано с контрактами прошлых лет на поставку оборудования.

В Пенсионном фонде в беседе с РБК заверили, что следственным органам оказывается необходимое содействие, а сам ПФР работает в штатном режиме. Со следствием также сотрудничает Минтруд, рассказали ТАСС в министерстве.
В фонде Иванов работал с 2016 года. При этом ранее источники «Коммерсанта» сообщали, что чиновник скоро может лишиться своего поста и уже утратил часть полномочий.

Компания «Техносерв» связывает обыски с деятельностью команды предыдущего собственника.



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