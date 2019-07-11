Завтра в Иркутской области День траура по жертвам наводнения

Решение приняли местные власти.

Федеральное правительство выделит более двух миллиардов рублей на ликвидацию последствий стихии – объявил премьер Медведев.

В результате наводнения погибли 25 человек, пострадали более 3 с половиной тысяч. По предварительным данным, расходы на восстановительные работы оцениваются в десятки миллионов рублей.

«Единая Россия» не будет выдвигать своего кандидата в мэры в городе Тулуне, который больше всего пострадал от наводнения в Иркутской области. Как говорят в партии, причины обусловлены «специфичной внутриполитической обстановкой» в муниципальном образовании. Кроме того, есть кандидаты от других политических сил, с которыми у партии «выстроены конструктивные отношения», — сообщает ТАСС.