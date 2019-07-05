Крупный пожар на ТЭЦ «Северная» в подмосковных Мытищах унес жизнь одного человека, свыше десятка пострадали

Огонь сегодня тушили с привлечением огромного количества спецтехники, а факел пламени был виден за десятки километров от очага возгорание.

Огненный столб возник на газопроводе в непосредственной близости от ТЭЦ-27. О пожаре стало известно в 1110, а уже десять минут спустя десятки пожарных расчетов бросились на борьбу с огнем. Пламя перекинулось на трансформатор на территории станции, а также на здание, в котором были расположены склад и администрация другой компании. Это таксомоторный парк, понесенный ущерб оценили в 150 миллионов. Для подъезда спецтехники перекрывали Осташковское шоссе, рассказал один из очевидцев произошедшего.

СК возбудил дело о нарушении требований безопасности по факту пожара рядом с энергообъектом. Уже известно, что из трубы, подающей газ под высоким давлением произошел выброс. Как рассказала местная жительница, столб пламени был огромен.

Пожар, перекинувшийся на соседние административные и хозяйственные здания, удалось локализовать. Впрочем, запах гари облако дыма накрывали район частных застроек на окраине Мытищ еще менее двух часов назад.

По одной из версий, причиной пожара на газопроводе в подмосковных Мытищах могла стать изношенность трубопровода. Из-за коррозии металла трубопровод разгерметизировался и началось открытое горение.

Город Мытищи был частично обесточен после пожара. К 15 часам электроснабжение полностью восстановлено, — сообщили ТАСС в Министерстве энергетики Подмосковья.

Потребителям не стоит опасаться перебоев с энергоснабжением, — сообщила представитель МОЭС Елена Полторак.

Пожар в Мытищах не повлиял на экологическую ситуацию, — утверждает представитель Мосэкомониторинга Алексей Попиков.

Мытищенская ТЭС-27 введена в эксплуатацию в 92-м году. Основное топливо, которое используется на станции – природный газ.