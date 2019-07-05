Верховный суд сократил на 3 месяца сроки заключения четырем крымским татарам, осужденным за участие в Хизб ут-Тахрир*

Верховный суд сократил на три месяца сроки заключения четырем крымским татарам, осужденным за участие в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Во время заседания полиция задержала у здания более 50 человек, пришедших на акцию поддержки.

Наказание четырем крымским татарам смягчили, но незначительно. Энверу Мамутову, признанному виновным в организации ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Бахчисарае, предстоит провести в тюрьме почти 17 лет. Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову и Ремзи Меметову – почти по 9. Отбывать сроки они будут за преступление, которого не совершали – убеждены десятки крымских татар, которые пришли сегодня к зданию Верховного суда. Они рассказывали, что дело абсурдно, обвинения не подкреплены никакими доказательствами. По словам Сулеймана, осужденных мужчин хорошо знают в Крыму, и они не могли быть замешаны в деятельности террористической группировки.

Алим подчеркнул, что крымские татары возмущены тем давлением, которое на них оказывается российскими властями.

В здание суда пустили несколько десятков крымских татар. Остальные, около 60 человек остались снаружи. Все приехали в Москву специально на эту апелляцию апелляции. Долгое время они спокойно стояли у суда, а потом одновременно сняли верхнюю одежду и остались в майках с портретами осужденных и надписями «17 лет за то что мусульманин». Они также развернули баннеры: «Наши дети не террористы» и «Прекратите репрессии по национальному и религиозному признаку в Крыму». Полицейские, их у суда было около 7 человек, отреагировали, но сдержанно – предупредили, что проводить акцию у здания государственного органа запрещено.

Присутствующие свернули плакаты, закрыли майки и продолжили стоять у суда. Через какое-то время полицейские всех их задержали. Более 50 человек на двух автобусах отвезли в столичные ОВД.

Напомним, что четырех крымских татар полгода назад осудили за участие в деятельности Хизб ут-Тахрир и подготовку к свержению конституционного строя. Сами они заявляют о своей невиновности, правозащитный центр «Мемориал» признал их политзаключенными.

С 2014 года в Крыму по обвинению в участии в «Хизб ут-Тахрир» было арестовано несколько десятков мусульман.

Крымские татары действительно подвергаются широкомасштабной дискриминации в Крыму, и это связано с политическими причинами, — сказал в эфире «Эха Москвы» руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Необоснованное повышенное внимание властей к крымским татарам позволяет говорить о политической подоплеке, — добавил Верховский.

Крымские татары подвергаются репрессиям, поскольку власти видят в них опасность, — считает политолог Кирилл Рогов.