У Верховного суда задержали больше 50 человек

Они пришли поддержать крымских татар, осужденных по делу «Хизб ут-Тахрир» – организации, признанной в России террористической. Как сообщает сайт ОВД-Инфо, задержанные пришли на обжалование приговора четырех фигурантов. Накануне крымскотатарские активисты пришли на Красную площадь с плакатами «Наши дети – не террористы». Участников задержали.

Власти репрессируют татар, поскольку видят в них опасность, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Кирилл Рогов. По его словам, такую стратегию нынешние элиты переняли из советской практики.Рогов отметил, что власти знали о проблеме с крымскими татарами еще до того, как присоединили Крым.