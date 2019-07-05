Российское отделение экологической организации «Гринпис» требует остановить строительство Юго-Восточной хорды, которая пройдет через могильник ядерных отходов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь «Гринпис России» Константин Фомин.

«При таких масштабных земляных работах может быть поврежден грунт, и радиоактивные частицы могут разнестись по всей Москве. Даже если дорога пройдет в нескольких десятках метров от могильника – это недопустимый риск. Нужно, как минимум, оградить эту территорию, должным образом очистить и вывезти отходы, потому что в Москве их оставлять, конечно, нельзя», — сказал он.

К.Фомин добавил, что анализ проб почвы подтвердил, что грунт относится к категории радиоактивных отходов.

«Специалисты кафедры радиохимии химфака МГУ провели анализ проб – они фонят в 12 раз больше, чем было бы достаточно, чтобы признать этот грунт радиоактивными отходами», — отметил он.

Пресс-секретарь «Гринписа» связал повышенную загрязненность территории с работой Московского завода полиметаллов, расположенного рядом с платформой «Москворечье».