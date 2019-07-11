По состоянию на четверг только одному кандидату в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации — это Ирина Собянина, — сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, — его цитирует Интерфакс.

По его словам, Собянина подала документы на регистрацию по 28 округу, но не представила подписные листы вообще. Горбунов добавил, что на данный момент регистрацию прошли 130 кандидатов, а всего документы сдали 292 человека.